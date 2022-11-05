Konya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Konya'ya şehit ateşi düştü

06.11.2022 00:00
Konya'ya şehit ateşi düştü

Irak'ın Kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit oldu.

Irak'ın Kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonunda teröristler tarafından yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit oldu. Şehidin acı haberi yetkililer tarafından Konya'nın Ereğli ilçesi Pirömer Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ulaştırıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın cenazesi Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak. - KONYA

Kaynak: İHA
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Halil Yıldız, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

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