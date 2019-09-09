Son Dakika Haberleri: Konya'ya şehit ateşi düştü (2)
Son Dakika Güncel Haber

Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

35 dakika önce

6 AY ÖNCE NİŞANLANDI2'nci Hudut Tuğay Komutanlığı'nda görevli olan ve Spingin Tepe bölgesinde dün gece arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp, hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın (23), 1 yıl önce uzman onbaşı olarak...

Konya'ya şehit ateşi düştü (2), System.String[]

6 AY ÖNCE NİŞANLANDI
2'nci Hudut Tuğay Komutanlığı'nda görevli olan ve Spingin Tepe bölgesinde dün gece arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp, hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın (23), 1 yıl önce uzman onbaşı olarak göreve başladığı belirtildi. Daha önce markette çalışan Sarı'nın, aynı iş yerinde çalışan Sedagül Ayhan ile yaklaşık 6 ay önce nişanlandığı ve seneye düğün yapmayı planladığı belirtildi.  Acı haberin ardından fenalaşan baba Erol ve anne Gülizar Sarı ise yakınları tarafından sakinleştirildi.
Şehit Sarı'nın cenazesi bugün ikindi namazından sonra Namazgah'ta düzenlenecek törenin ardından Konya Şehitliği'nde defnedilecek.


Piyade, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi Emeklilere 380 lira ek ödeme

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 11:01:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'ya şehit ateşi düştü (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]