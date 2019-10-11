Son Dakika Haberleri: Konya'ya şehit ateşi düştü (2)
Son Dakika Güncel Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

1 saat önce

ŞEHİT UZMAN ONBAŞININ CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİSuriye'nin Azez kentinde, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üsse, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya getirildi.

Konya'ya şehit ateşi düştü (2), System.String[]

ŞEHİT UZMAN ONBAŞININ CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ

Suriye'nin Azez kentinde, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üsse, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Şehit Mermer'in cenazesini Konya Havalimanı'nda annesi Necla, babası Recep Mermer ile yakınları, protokol üyeleri ve askerler karşıladı. Askeri uçaktan indirilen şehit Mermer'in cenazesi, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Bu sırada annesi Necla Mermer ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Beyhekim Devlet Hastanesi morguna konulan şehit Mermer'in cenazesi yarın Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgah'ta öğle namazından sonra düzenlenecek törenin ardından Konya Şehitliği'ne defnedilecek.


Yunus Mermer, Konya, Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:14 Kaynak: DHA
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