Konya'ya şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
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Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

6 saat önce

ŞEHİDİN CEZANESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİSuriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) cenazesi askeri uçakla Konya'ya getirildi.

Konya'ya şehit ateşi düştü (2), System.String[]

ŞEHİDİN CEZANESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) cenazesi askeri uçakla Konya'ya getirildi. Şehidin naaşı havalimanında ailesi, askeri ve sivil erkan tarafından karşılandı. Şehidin cenazesi uçaktan indirildiği sırada yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Askerlerin omuzlarında uçaktan alınıp, araca taşınan şehit Olgun'un cenazesi morga kaldırıldı. Şehit Olgun'un cenazesi yarın öğle namazının ardından Tepekent Mahallesi Karşıyaka camiinde düzenlenecek askeri ve dini törenin ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.


İdlib, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:11 Kaynak: DHA
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