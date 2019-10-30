Son Dakika Haberleri: Konya yangında 10 kişi dumandan etkilendi
Son Dakika Güncel Konya yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Konya yangında 10 kişi dumandan etkilendi

1 saat önce

Yangında 10 kişi dumandan etkilendiKONYA'da apartmanın ikinci katındaki evde televizyondan çıktığı öne sürülen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 10 kişi dumandan etkilendi

KONYA'da apartmanın ikinci katındaki evde televizyondan çıktığı öne sürülen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 10 kişi de kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bugün saat 20.10 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Destanlı Sokaktaki 6 katlı binanın 2'nci katında oturan Ömer Bayram'ın evinde yangın çıktı. Durumu fark eden Ömer Bayram ve 7 aylık hamile eşi Büşra Bayram, alevleri söndürmek istedi. Alevlerin hızla büyümesi üzerine itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verildi. Dumanın binayı sarması üzeri mahsur kalan Bayram çifti ile diğer katlarda oturan 8 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Dumandan etkilendiği anlaşılan 10 kişi, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Alevler de itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Soruşturma sürüyor.

Konya yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Ömer Bayram, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:03 Kaynak: DHA
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