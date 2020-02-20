Konya yaralı kızıl şahine zabıta sahip çıktı - Son Dakika
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Konya yaralı kızıl şahine zabıta sahip çıktı

7 saat önce

Yaralı kızıl şahine zabıta sahip çıktıKONYA'nın Seydişehir ilçesinde kanadından yaralı halde bulunan kızıl şahini, zabıta ekipleri tedavi ettirdiı. Ekipler, daha sonra da kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parlak Şefliği'ne teslim etti.

Yaralı kızıl şahine zabıta sahip çıktı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kanadından yaralı halde bulunan kızıl şahini, zabıta ekipleri tedavi ettirdiı. Ekipler, daha sonra da kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parlak Şefliği'ne teslim etti.

Konya-Seydişehir Karayolu Çavuş Mahallesi yakınlarındaki boş arazide, dün akşam, yaralı kızıl şahin olduğunu gören vatandaşlar, zabıtaya haber verdi. İhbar üzerine gelen zabıta ekipleri, yaralı şahini ilk olarak veterinere götürüp, tedavi ettirdi. Ardından da geniş kapsamlı tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parlak Şefliği'ne teslim etti.

Konya yaralı kızıl şahine zabıta sahip çıktı

Seydişehir, Zabıta, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:22 Kaynak: DHA
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