KONYA Yaralı leyleğe zabıta ekipleri sahip çıktı - Son Dakika

Yaralı leyleğe zabıta ekipleri sahip çıktı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan kanadından yaralı leyleğe zabıta ekipleri sahip çıktı.

Ortakaraören Mahallesi'nde kanadından yaralı olduğu için uçamayan leyleği gören vatandaş, Seydişehir Belediyesi'ni arayıp bilgi verdi. Bunun üzerine zabıta ekipleri belirtilen adrese gitti. Kanadından yaralandığı belirlenen leylek, belediyenin veteriner hekimi Bünyamin Yavuz tarafından tedavi edildi. Ardından da Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Leyleğin iyileştikten sonra da doğaya bırakılacağı öğrenildi.