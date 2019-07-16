KONYA Yaşlı adam, evinde çıkan yangında yaralandı

Yaşlı adam, evinde çıkan yangında yaralandı Konya
'da müstakil tek bir evin mutfak kısmında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu evde yalnız yaşayan Hasan Hüseyin Karaböcü (81) yaralandı. Komşularının yardımıyla evden çıkan ve ayağında terlik bulunan Karaböcü, hastaneye sevk edildi.
Yangın, saat 11.00 sıralarında merkez Karatay
ilçesi Büyük Kumköprü Mahallesi Akcami Sokak içerisinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Hasan Hüseyin Karaböcü'ye ait evin mutfak kısmında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı.
AYAKKABILARINI ELİNDEN BIRAKMADI
Durumu fark edip yardıma koşan komşuları, vücudunda ufak yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen Karaböcü'yü evden çıkardı. Ayağında terlik bulunan Karaböcü'nün, yanına aldığı ayakkabılarını ise olayın şokuyla bir an olsun elinden bırakmaması dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınan Karaböcü, ayakkabılarını bahçeye bıraktı. Ardından da ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye
ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.