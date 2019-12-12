Konya-yaşlı adamı, tuvalet tartışmasında vurmuş - Son Dakika

Yaşlı adamı, tuvalet tartışmasında vurmuş

Konya'da sokakta yürüyen Enver Yeşilova'yı (62), tüfekle kasığından vurarak ağır yaralayan Abdulsamet A.(24) polis tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarından olaydan yarım saat önce bölgeye gelerek beklediği belirlenen saldırgan, Yeşilova'yı yolda tuvaletini yaparken görüp, uyarması üzerine çıkan tartışmada ava gitmek için yanına aldığı tüfekle vurduğunu ileri sürdü.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Azlık Sokak'ta meydana geldi. Enver Yeşilova, sokakta pompalı tüfekle vuruldu. Saldırgan kaçarken, kasığından vurularak ağır yaralanan Yeşilova,Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yeşilova, tedaviye alındı.

PUSU KURMUŞ

Saldırının ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, başında kapüşon bulunan, yüzünün ağız bölgesi sarılı şüphelinin, olaydan yaklaşık yarım saat önce bir inşaat alanına gelerek beklemeye başladığını, pusu kurarak, olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

AVA GİTMEK İÇİN TÜFEĞİ YANIMA ALDIM

Şüphelinin kaçış güzergahında da inceleme yapan polis, saldırganın yakalanmamak için kıyafet değiştirdiğini belirledi. Kısa sürede de girdiği evi tespit etti. Yapılan operasyonla Abdulsamet A. olduğu ortaya çıkan saldırgan yakalanarak, gözaltına alındı. Abdulsamet A., sorgusunda Spora gitmek üzere evden çıktım. Spordan sonra da ava gideceğim için tüfeği de çantama koydum. Yolda yürürken birinin tuvaletini yaptığını gördüm. Sözlü olarak uyardım. Aramızda tartışma çıktı ve bana küfürlü konuştu. Bunun üzerine tüfeği çıkartıp, ateş ettim dedi. Saldırgan, olayı planlamadığını ileri sürdü.

Abdulsemet A. sorgusunun ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi.