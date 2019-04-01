Son Dakika Haberleri: Konya Yayaya Vurup Kaçtı

Konya Yayaya Vurup Kaçtı

1 saat önce

Yayaya vurup kaçtıKonya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.

Yayaya vurup kaçtı

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Bu anlar bir marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, otomobilin kazadan sonrada kaçtığı öğrenildi.

Kaza, 28 Mart akşamı saat 21.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Küçük Aymanas Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre marketten çıkan bir kişi sokak üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, karşıdan gelen otomobil yayaya çarpıp, hızla olay yerinden kaçtı. Yaralanan yaya, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu anlar ise marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:25 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
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