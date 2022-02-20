Konya yeni bir yeşil ve sosyal alana daha kavuşuyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı süren Konya Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Altay, Türkiye'nin en güzel Millet Bahçelerinden birinin Konya'ya kazandırılması için çok yoğun şekilde mesai harcadıklarını dile getirdi.

Arsası Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen, TOKİ tarafından yapımında sona yaklaşılan Millet Bahçesi tamamlandığında Konya'nın yeni bir spor, dinlenme, yeşil ve sosyal alana daha kavuşacağını kaydeden Altay, "108 bin metrekarelik eski stadyum alanında çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın istifade edebileceği yeni bir cazibe merkezi oluşturuyoruz. Bu güzel projeyi bizlere armağan eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." dedi.

45 bin metrekarelik çim alana sahip olacak Konya Millet Bahçesi, içinde yürüyüş yolları, basketbol sahaları, tenis kortları, kafeterya, restoran ve kütüphane donatılarını da barındıracak.