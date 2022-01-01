KONYA YENİ YILA EĞLENCE VE DUALARLA GİRDİ - Son Dakika

KONYA'da eğlence merkezlerini dolduranlar 2021'e veda edip, 2022 yılını coşkuyla karşıladı. Anadolu Gençlik Derneği tarafından da Mekke'nin Fethi ve Gençlik Gecesi düzenlendi.

Eğlence merkezlerinde buluşan yüzlerce kişi 2021'e veda edip, gelen 2022 yılını eğlenerek coşkuyla karşıladı. Yılbaşının kutlandığı aynı saatlerde Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıldönümü kutlandı. Gecede, hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Geceye çok sayıda vatandaş katıldı.