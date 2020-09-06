KONYA Yetişemeyince sınava alınmadılar - Son Dakika

Yetişemeyince sınava alınmadılar

KONYA'da Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumuna girmek isteyen adaylardan, saat 10.00'dan sonra gelenler salona alınmadı. Yetişemeyen adaylar tepki gösterirken, görevliler de kural gereği alamadıklarını belirtti. Adaylar daha sonra dağıldı. Tüm yurtta olduğu gibi bugün Konya'da da KPSS'ye girecek adaylar saatler öncesinde sınava gireceklerin salonların bulunduğu okula geldi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde sınava girecek adaylardan bazıları ise saat 10.00'da bina kapısına geldi. Ancak ÖSYM'nin sınavdan 15 dakika önce gelinmesi ve saat 10.00'dan itibaren kapıların kapanması kuralı nedeniyle bina girişi kapandığı için içeri alınmadı. Bazı adaylar içeri alınmadıkları için görevlilere tepki gösterdi. Görevliler de kural gereği alamadıklarını belirtti. Adaylar bir süre bekledikten sonra fakülte binası önünden ayrıldı.