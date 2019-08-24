Son Dakika Haberleri: Konya YHT garı yılsonuna kaldı
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Konya YHT garı yılsonuna kaldı

42 dakika önce

Konya'da, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı inşaatının yılsonunda yapımının tamamlanmasının planlandığı bildirilerek açılış tarihi verilmedi.

Konya YHT garı yılsonuna kaldı, System.String[]

Konya'da, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı inşaatının yılsonunda yapımının tamamlanmasının planlandığı bildirilerek açılış tarihi verilmedi.


2016 yılında 68 milyon lira bedelle ihale edilen, 2018 yılı ilk çeyreğinde hizmete girmesi beklenirken açılışı sürekli ertelenen Konya YHT Garında inşaat çalışmasının yılsonu bitirilmesinin planlandığı duyuruldu.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın cevaplandırması talebiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesine cevaben ilgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Konya YHT Garının kalan işlerinin yılsonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır" denilerek açılış tarihi hakkında bilgi verilmedi.


MHP Konya Milletvekili Esin Kara, YHT Garı'nın Konya için oldukça değer taşıyan bir yatırım olduğunu söyledi. İnşaatın biran önce bitirilerek gar binasının hizmete girmesini beklediklerini kaydeden Kara, "Konyamızdaki bütün kamu yatırımlarının takipçisiyiz. Şehrimizin merkezinde modern görünümüyle büyük bir eksikliği giderecek yeni YHT Garı'nın da biran önce tamamlanmasını bekliyoruz. İkinci 100 günlük eylem planı dahilinde geçen Mart ayında bitirileceği bildirilen inşaat tamamlanamadı. Umarım verilen tarihte yapım tamamlanır ve yeni gar binası faaliyete geçer" dedi. - KONYA

Yüksek Hızlı Tren, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:34 Kaynak: İHA
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