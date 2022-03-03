Konya'yı Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı - Son Dakika

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırarak sürdürüyor.

Konya'yı Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan kara yolları, tüm araçların geçişine kapatıldı.

Ankara ve Antalya kara yollarında ise çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Kentin çıkışındaki kontrol noktalarında konuşlanan polis ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunuyor.