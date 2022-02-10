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Konya'yı çevre illere bağlayan bazı kara yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika

Konya'yı çevre illere bağlayan bazı kara yolları ulaşıma açıldı

10.02.2022 12:04
Konya'yı çevre illere bağlayan bazı kara yolları ulaşıma açıldı

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araç trafiğine kapatılan Konya'yı Antalya'ya, Karaman'a, Afyonkarahisar'a ve Isparta'ya bağlayan kara yolları ulaşıma açıldı.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araç trafiğine kapatılan Konya'yı Antalya'ya, Karaman'a, Afyonkarahisar'a ve Isparta'ya bağlayan kara yolları ulaşıma açıldı.

İl genelinde dünden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi, kara yollarında buzlanmaya neden oldu.

Konya'yı Antalya'ya bağlayan ve yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan Seydişehir-Antalya kara yolu, tuzlama ve kar küreme çalışmalarının ardından 17 saat sonra araçların geçişine açıldı.

İlçe çıkışındaki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, bekletilen araçların geçişine izin vermeye başladı.

Ekipler, yolun yeniden kapanma ihtimaline karşı sürücüleri dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

Konya'yı Karaman, Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan kara yolları da yoğun çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

Kara yolları ekipleri, Konya- Ankara ile Konya- Adana kara yolunun trafiğe açılması için yol tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürürken, kontrol noktalarındaki polis ekipleri araçların geçişine izin vermiyor.

Konya'yı çevre illere bağlayan bazı kara yolları ulaşıma açıldı
Konya'yı çevre illere bağlayan bazı kara yolları ulaşıma açıldı
Konya'yı çevre illere bağlayan bazı kara yolları ulaşıma açıldı
Konya'yı çevre illere bağlayan bazı kara yolları ulaşıma açıldı

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Antalya, Tragger, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'yı çevre illere bağlayan bazı kara yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'yı çevre illere bağlayan bazı kara yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
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