Konya'yı çevre illere bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Konya'yı çevre illere bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı

11.03.2022 09:29

Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirler arası ulaşım olumsuz etkilendi.

Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirler arası ulaşım olumsuz etkilendi.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla, Konya'yı Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray, Adana, Karaman, Antalya ve Isparta'ya bağlayan kara yolları tüm araç geçişlerine kapatıldı.

Karayolları ve belediye ekipleri, yolları trafiğe açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kara hazırlıksız yakalanan ve kış lastiği bulundurmayan bazı araç sürücüler ise zaman zaman hasarlı kazalara neden oldu.

Polis ekipleri, kentin çıkış noktalarında sürücüleri dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıyor.

Konya'yı çevre illere bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı
Konya'yı çevre illere bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı
Konya'yı çevre illere bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı

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Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı

Isparta, Tragger, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'yı çevre illere bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'yı çevre illere bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı - Son Dakika
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