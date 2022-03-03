Konya'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle şehirler arası ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar ve tipi yüzünden bazı kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Konya-Afyonkarahisar kara yolunda yoğun sis ve trafik kazaları nedeniyle araçların geçişine izin verilmiyor.
Konya- Aksaray kara yolunun iki yönü de tipi dolayısıyla araçların geçişine kapatıldı.
Konya- Karapınar kara yolunda da kar yağışı ve tipi yüzünden çekici türü araçlar ile yolcu otobüslerinin geçişine izin verilmiyor.
Kentin çıkışındaki kontrol noktalarında görevli polis ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunuyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarından bazılarında araçların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika