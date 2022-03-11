Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma açıldı

11.03.2022 15:55
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma açıldı

Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan kara yolları ulaşıma açıldı.

Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan kara yolları ulaşıma açıldı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kapanan Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray, Karaman, Antalya ve Isparta kara yolu, öğle saatlerinde kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Bekletilen araçlar, polis ve Karayolları ekiplerinin kontrolünde yola çıkmaya başladı.

Kara yolları ekiplerinin aralıksız çalışması neticesinde Konya- Adana kara yolu da araç trafiğine açıldı. Böylece kenti çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma açılmış oldu.

Polis ekipleri, sürücüleri hız ve ani manevra yapmamaları, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor.

YORUMLAR
500

Karahisar, Aksaray, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:56 Esad güçlerinden Rusya'ya destek! 16 bin Suriyeli asker Ukrayna'daki savaşa katılacak
15:50 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Sare Levent'le nasıl hesaplaşacak?
15:49 Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan gündem olacak iddia: Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük değildi
15:47 Kourtney Kardashian yine gündem oldu! Nişanlısı Travis Barker ile plaj görüntüleri dikkat çekti
15:47 Moskova'da Türk Lirası'na yoğun ilgi: Euro'dan daha değerli
15:37 Doğum gününde babasının mezarı başında ölü bulundu! Başından tabancayla vurulmuş
15:32 Erdoğan, Antalya'dan dünyaya seslendi: 8 yıl önce Kırım'a ses çıkarsanız, bugün Ukrayna yaşanır mıydı?
15:29 Ali Koç'tan kavgadan söylenmeyecek sözler: Fenerbahçe nefreti, TFF'nin damarlarına öyle sirayet etmiş ki...
15:26 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz her şeyi öğrenir
15:20 Kaderimin Oyunu bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Nergis yakalanacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 16:04:25. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement