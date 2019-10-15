Son Dakika Haberleri: Konya yıkım sırasında, yan binadaki dairenin mutfak duvarı yıkıldı
Son Dakika Güncel Konya yıkım sırasında, yan binadaki dairenin mutfak duvarı yıkıldı

Konya yıkım sırasında, yan binadaki dairenin mutfak duvarı yıkıldı

4 dakika önce

Konya'da bitişik iki binadan birinin yıkımı sırasında dairenin mutfak duvarı yıkıldı.

Konya yıkım sırasında, yan binadaki dairenin mutfak duvarı yıkıldı, System.String[]

Konya'da bitişik iki binadan birinin yıkımı sırasında dairenin mutfak duvarı yıkıldı. Duvarlarında da yıkıntılar oluşan apartmanda oturan bina sakinleri evlerine girmekten korktuklarını söyledi.

Merkez Selçuklu ilçesi Işıklır Mahallesi Yeğenoğlu Caddesi meydana geldi. Bir müteahhit firma tarafından yeniden yapılmak için bir süredir devam eden 4 katlı binanın yıkım çalışmaları sırasında, bugün bitişik binanın ikinci katında bulunan Şaban İçöz'e ait dairenin mutfak duvarı yıkıldı. Bu sırada evde olmayan aile, komşularının haber vermesi üzerine eve geldi. Eve geldiklerinde muffak duvarının yıkık olduğunu gördüklerini söyleyen Yıldız İçöz, Biz dışarıdaydık. Komşular aradı. Eve geldiğimde mutfak duvarı yıkıktı. Mutfak kullanılamaz haldededi.

Binanın bir çok noktasında da yıkıntılar oluştuğu görülürken, bina sakinleri evlerine girmekten korktuklarını söyledi. Bu esnada yıkım işlemlerinin de sürmesi dikkat çekti.

Selçuklu, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:06 Kaynak: DHA
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