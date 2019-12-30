Konya yolcu otobüsü devrildi 9 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya yolcu otobüsü devrildi 9 yaralı - Son Dakika

Konya yolcu otobüsü devrildi 9 yaralı

6 saat önce

Yolcu otobüsü devrildi 9 yaralıKonya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

Yolcu otobüsü devrildi 9 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Seydişehir Antalya karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ahmet Elçi yönetimindeki 68 AAK 600 plakalı, Yeni Aksaray firmasına ait yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldakontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Elçi ile yolcular Mustafa Kemal Öztürk (22), Ayse Şahin (75), Seher Şahin (40), Emrah Aktaş (30), Canan Aktaş (25), Mouse Al Mohammed, Siem Al Mohammed ve Ferdi Baydemir yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya yolcu otobüsü devrildi 9 yaralı

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı
İzmir'de yollar karla kaplandı Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat Otomobilin çarptığı bisikletli öğrenci hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:02 Üniversiteliler köy okulundaki öğrencileri sevindirdi - Son Dakika
16:02 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını sürüyor - Son Dakika
16:02 Tunus'ta olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı - Son Dakika
16:02 Kırklareli Valisi Osman Bilgin "sağlık, huzur, mutluluk" temennisinde bulundu - Son Dakika
16:02 Genç Taekwondocular müsabakaya damga vurdu - Son Dakika
16:00 Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı - Son Dakika
14:07 Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 16:03:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya yolcu otobüsü devrildi 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]