Son Dakika Haberleri: Konya yolcularını Başkan Köse uğurladı
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Konya yolcularını Başkan Köse uğurladı

1 saat önce

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kültür gezisi kapsamında Konya'ya giden ilk grubu belediye hizmet binası önünden uğurladı.

Konya yolcularını Başkan Köse uğurladı, System.String[]

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kültür gezisi kapsamında Konya'ya giden ilk grubu belediye hizmet binası önünden uğurladı.


Mamaklı hanımların son derece köklü bir tarihe sahip olan Konya'yı görme fırsatı bulduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Hanım kardeşlerimiz Mevlana diyarını gezerken, O'nun yüce sevgi ve hoşgörüsünü iyi algılamalılar" dedi.


Rehber eşliğinde gerçekleşiyor


Gezilerin rehber eşliğinde aydınlatıcı bilgiler ışığında gerçekleştiğini de ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Hanım kardeşlerimiz bir yandan ata yadigarı şehrimizde, maneviyat dolu bir zaman geçirirken, bir yandan da müze şehir kimliğine sahip olan Konya'yı gezerek keyifli bir gün geçiriyor "dedi. - ANKARA

Mevlana Celaleddin Rumi, Murat Köse, Mamak, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:08 Kaynak: İHA
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