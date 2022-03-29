"Konya Yolu Alt Geçit" peyzaj çalışması başladı - Son Dakika
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"Konya Yolu Alt Geçit" peyzaj çalışması başladı

29.03.2022 18:34
"Konya Yolu Alt Geçit" peyzaj çalışması başladı

Gölbaşı'nda "Konya Yolu Alt Geçit" peyzaj çalışması başlatıldı.

Gölbaşı'nda "Konya Yolu Alt Geçit" peyzaj çalışması başlatıldı.

Gölbaşı Belediyesi, 50 metre genişliğinde 1 kilometre uzunluğundaki tünelin üstünde yapılacak çevre ve peyzaj çalışmalarını başlattı.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandığında, yolun üst kısmında yaya yolları, oturma birimleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, zabıta müdürlüğü binası ile meydan olacak.

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Gölbaşı Belediyesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Konya Yolu Alt Geçit' peyzaj çalışması başladı - Son Dakika


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