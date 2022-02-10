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Konya yolu hala kapalı; araçların bekleyişi sürüyor (2) - Son Dakika

Konya yolu hala kapalı; araçların bekleyişi sürüyor (2)

10.02.2022 16:41
Konya yolu hala kapalı; araçların bekleyişi sürüyor (2)

OTOBÜS GEÇİŞİNE İZİN VERİLDİİç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli güzergah olan ve dün akşam tüm araç trafiğine kapatılan Antalya-Konya yolu, ekiplerin Alacabel mevkisindeki çalışmasının ardından sadece otobüsler için geçişe açıldı.

OTOBÜS GEÇİŞİNE İZİN VERİLDİ

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli güzergah olan ve dün akşam tüm araç trafiğine kapatılan Antalya-Konya yolu, ekiplerin Alacabel mevkisindeki çalışmasının ardından sadece otobüsler için geçişe açıldı. Otomobil sürücülerine ise alternatif yol olan Akseki-Cevizli-Beyşehir kara yolundan geçiş verilmeye başlandı. Uzun araçlar dahil olmak üzere diğer araç sürücüleri, Akseki Bölge Trafik ekipleri tarafından Akseki kavşağında bekletiliyor. Alacabel'de tipinin devam ettiği ve Karayolları ekiplerinin yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.


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Akdeniz, Antalya, Tragger, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya yolu hala kapalı; araçların bekleyişi sürüyor (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya yolu hala kapalı; araçların bekleyişi sürüyor (2) - Son Dakika
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