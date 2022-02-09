Konya yolunda kar kalınlığı 60 santim oldu (3) - Son Dakika

ANTALYA-KONYA KARAYOLU TÜM ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle kara yolu tüm araç trafiğine kapatıldı. Tipi nedeniyle Alacabel'de görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Dün saat 22.00 sıralarında TIR'ların geçişine izin verilmeyen yolda bugün saat 14.00 sıralarında TIR'ların da geçişine izin verilerek kontrollü şekilde devam eden trafik akışı Alacabel'de yoğun tipi ve kar yağışı nedeni ile yeniden kapatıldı. Alacabel'de kar kalınlığı yer yer 50-70 santimetreye ulaştı. Akseki Bölge Trafik ekipleri yolda kontrol yaparak tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.