Konya yolunda kar yağışı etkisini gösterdi

Konya karayolunun Alacabel mevkiinde kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 8- 10 santime ulaşırken, Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için çalışma başlattı.

Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasında karayolu geçiş noktası olan 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde saat 14.30 sıralarında kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte karayolu ve çevresi beyaz örtüyle kaplanırken, bölgede kar kalınlığı yaklaşık 8- 10 santime ulaştı.Karayolları ekipleri ulaşıma açık olan yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri ise araç sürücülerini zincir ve kış lastiği bulundurmaları konusunda uyardı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücülerin ise araçlarıyla yolda kaldığı ve ilerleyemediği görüldü.