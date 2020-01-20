Konya Yunak Kurtuşağı ve Çevre Köylüleri Derneği'nde bilardo turnuvası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya Yunak Kurtuşağı ve Çevre Köylüleri Derneği'nde bilardo turnuvası - Son Dakika

Konya Yunak Kurtuşağı ve Çevre Köylüleri Derneği'nde bilardo turnuvası

6 saat önce

Konya Yunak Kurtuşağı ve Çevre Köylüleri Derneği tarafından düzenlenen bilardo turnuvasının birincisi belli oldu.

Konya Yunak Kurtuşağı ve Çevre Köylüleri Derneği'nde bilardo turnuvası, System.String[]

Konya Yunak Kurtuşağı ve Çevre Köylüleri Derneği tarafından düzenlenen bilardo turnuvasının birincisi belli oldu.


Dernek tarafından düzenlenen turnuvada 32 bilardo sever kıyasıya bir yarış içine girdi. Turnuva sonunda finale Özcan Beler ile Oğuz Tosun kaldı. Yapılan final maçında Özcan Beler, turnuvanın birincisi oldu. Yapılan etkinliğe katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'da dernek üyelerini etkinlikle ilgili tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Konya, Yunak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:14 Kaynak: İHA
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