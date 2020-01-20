Konya Yunak Kurtuşağı ve Çevre Köylüleri Derneği'nde bilardo turnuvası - Son Dakika

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Konya Yunak Kurtuşağı ve Çevre Köylüleri Derneği'nde bilardo turnuvası
6 saat önce
Konya Yunak Kurtuşağı ve Çevre Köylüleri Derneği tarafından düzenlenen bilardo turnuvasının birincisi belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:14 Kaynak: İHA
Konya Yunak Kurtuşağı ve Çevre Köylüleri Derneği tarafından düzenlenen bilardo turnuvasının birincisi belli oldu.
Dernek tarafından düzenlenen turnuvada 32 bilardo sever kıyasıya bir yarış içine girdi. Turnuva sonunda finale Özcan Beler ile Oğuz Tosun kaldı. Yapılan final maçında Özcan Beler, turnuvanın birincisi oldu. Yapılan etkinliğe katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'da dernek üyelerini etkinlikle ilgili tebrik etti. - ESKİŞEHİR
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