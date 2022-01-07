KONYAALTI, AYDA 300 TON ATIĞI DÖNÜŞTÜRÜYOR - Son Dakika

KONYAALTI Belediye Başkanı Semih Esen, 'atık yönetimi ve sıfır atık projesi' kapsamında, ayda ortalama 300 ton atığı dönüştürdüklerini söyledi.

Kişi başına düşen 11.4 metrekarelik yeşil alan miktarı ile Türkiye'nin en yeşil ilçelerinden biri olan Konyaaltı'nda bu miktar, her yıl yeni park, bahçe ve mesire alanlarıyla artıyor. Yeşil gelecek adına önemli adımlar atan Konyaaltı Belediyesi, yeşil alanları çoğaltırken, atık yönetimi ve sıfır atık kapsamında atıkları gelecek için dönüştürüyor.

SIFIR ATIK HEDEFİ

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılında geri dönüşüme kazandırılan atık miktarıyla ilgili açıklama yaptı. 'Atık yönetimi ve sıfır atık projesi' kapsamında geçen yıl 2 milyon 607 bin 930 kilo ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdıklarını belirten Başkan Esen, 181 bin 730 kilo tekstil atığı, 12 bin 220 kilo lastik, 38 bin 342 kilo bitkisel yağ atığı da topladıklarını söyledi. Budadıkları ağaçlardan arta kalan atıkları da değerlendirdiklerini kaydeden Esen, bu atıkları yakıt briketlerine dönüştürdüklerine dikkat çekti.

BUDAMA ATIKLARI YAKACAĞA DÖNÜŞTÜ

Esen, Budama atıklarının geri dönüşümünden elde ettiğimiz yakıt briketlerini yakacak ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtarak ekonomilerine bir nebze de olsa katkı yaptık. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz geri dönüşüm merkezimizde yaptığımız işlemlerle hazır hale getirdiğimiz briketleri, belediyemizi arayarak talep eden vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu çalışmayla çevremizi düzenlerken vatandaşlarımızın ekonomisine de fayda sağlıyoruz. Bu proje kapsamında geçen yıl toplam 128 bin 400 kg yakacağı vatandaşlarımıza ulaştırdık dedi.

İLÇE GENELİNE MOBİL ATIK TOPLAMA MERKEZLERİ

Konyaaltı bölgesinde farklı mahallelere konumlandırılan mobil atık toplama merkezlerinde her türlü atığın toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını aktaran Esen, 1560 kilo atık pil, 2 bin 638 kilo elektronik ve 163 kilo da tıbbi ilaç atığı toplayarak geri dönüşüm merkezlerine gönderdik dedi.

AYDA 300 TON ATIK DÖNÜŞÜYOR

Geri dönüştürülebilir atıklar konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Esen, Bu atıkları belediyemiz topluyor ve ihaleyle satıyor. Bu, geri dönüştürülebilir atıklardan maksimum düzeyde fayda, belediye bütçesine de katkı sağlıyor. Eşdeğer belediyelerden 5 kat fazla gelir elde ediyoruz. Ayda hemen hemen 300 ton dönüştürülebilir atık topluyoruz. Gelecek için dönüştürmeye devam edeceğiz dedi.