Son Dakika Haberleri: Konyaaltı Belediyesi araç parkını güçlendiriyor
Son Dakika Güncel Haber

Konyaaltı Belediyesi araç parkını güçlendiriyor

35 dakika önce

Konyaaltı Belediyesi, asfalt çalışmalarının daha iyi yürütülebilmesi amacıyla asfalt yama robotu ve asfalt silindir makinası alarak, araç parkını güçlendirdi.

Konyaaltı Belediyesi araç parkını güçlendiriyor, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi, asfalt çalışmalarının daha iyi yürütülebilmesi amacıyla asfalt yama robotu ve asfalt silindir makinası alarak, araç parkını güçlendirdi.


Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı'nın cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Konyaaltı'nın kırsal mahalleleri ve şehir içinde yürütülen çalışmalarla cadde ve sokaklar güzelleşiyor. Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt çalışmalarının daha iyi yürütülmesi amacıyla 12 metreküp kapasiteli asfalt yama robotu ve asfalt silindir makinası satın aldı. Asfalt yama robotuyla hem yaz hem de kış aylarında kazılan veya bozulan yollara kolaylıkla sıcak asfalt dökülebilecek.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı'nda göreve geldikten sonra hız kesmeden Konyaaltı'nın bütün noktalarında asfalt çalışması yaptıklarını söyledi. Başkan Esen, "Ekiplerimiz kırsal mahallelerimiz ve şehir merkezinde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda asfalt çalışması yapıyor. Araç parkımızı genişletmek ve halkımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla asfalt yama robotu ve asfalt silindir makinası aldık. Asfalt yama robotumuz ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Asfalt yama robotuyla yılın her ayı asfalt çalışması yapabileceğiz. Çalışma arkadaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: Git gide sona yaklaştığımızı söyleyebilirim
Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapılırken canlı yayında deprem oldu Figen Yüksekdağ'dan hakkında verilen ikinci tutuklama kararına tepki: Çifte tutuklama kar etmez. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: En çok korktuğumuz yer Fatih ilçesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 14:41:20. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaaltı Belediyesi araç parkını güçlendiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]