Konyaaltı Belediyesi çeyrek final ilk maçında galip - Son Dakika

Konyaaltı Belediyesi çeyrek final ilk maçında galip

31.03.2021 21:41
Konyaaltı Belediyesi çeyrek final ilk maçında galip, System.String[]

Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Muratpaşa Belediyesi ile karşılaşan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, maçtan 40-31'lik skorla galibiyetle ayrıldı.

Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Muratpaşa Belediyesi ile karşılaşan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, maçtan 40-31'lik skorla galibiyetle ayrıldı. Mavi Kelebekler, ikinci maç için önemli bir avantaj yakaladı.

Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ramazan Karabulut da izledi. Konyaaltı Belediyesi, maça hızlı başladı. Mavi Kelebekler, Yulia Khavronina ve Alexandra Sannikova ile etkili oldu. Konyaaltı Belediyesi ilk devrenin ilk 15 dakikalık bölümünü 8-7 önde tamamladı. Mavi Kelebekler, ilk devrede soyunma odasına 18-13 önde girdi.

Avantaj yakaladı

İkinci devrede güzel oyununu sürdüren Konyaaltı Belediyesi, kalede Isabella Noelle Mben Bediang'in müthiş kurtarışlarıyla üstünlüğünü korudu. Son 15 dakikaya 9 sayı farklı giren Konyaaltı Belediyesi, maç sonuna kadar aradaki farkı korumasını bildi. Konyaaltı Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi karşısında maçtan 40-31'lik skorla ayrılarak, ikinci maç öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Mavi Kelebekler, ikinci maçtan da galip ayrılarak, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmek istiyor.

Maçı izleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de sporcuları ve teknik heyeti galibiyetten dolayı kutladı. Başkan Semih Esen, keyifli ve centilmence bir maç izlediklerini belirterek, takıma güvendiklerini, çeyrek finalin ikinci maçından galip ayrılarak bir üst tura çıkacaklarını inandıklarını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi Yardımcı Antrenörü Seçil Tut ise ilk maçtan galip ayrılmalarının önemli olduğunu, ikinci maçta da aynı oyunlarını sahaya yansıtarak, Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkmak istediklerini kaydetti.

Takım kaptanı Halise Güneş ise galibiyetten dolayı tüm takımı tebrik ederek, aynı ciddiyetle ikinci maça hazırlanacaklarını belirtti.

Büşra Işıkhan ise tüm takım olarak hafta içi antrenmanlarda çalıştıkları oyunu oynayarak, önemli bir galibiyet aldıklarını, hedeflerinin ikinci maçı da kazanarak yarı final çıkmak olduğunu dile getirdi. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi çeyrek final ilk maçında galip
Konyaaltı Belediyesi çeyrek final ilk maçında galip
Konyaaltı Belediyesi çeyrek final ilk maçında galip
Konyaaltı Belediyesi çeyrek final ilk maçında galip
Konyaaltı Belediyesi çeyrek final ilk maçında galip
Konyaaltı Belediyesi çeyrek final ilk maçında galip
Konyaaltı Belediyesi çeyrek final ilk maçında galip

Konyaaltı Belediyesi, Türkiye Kupası, Muratpaşa, Konyaaltı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaaltı Belediyesi çeyrek final ilk maçında galip - Son Dakika Spor


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