Konyaaltı belediyesi çöpten 1 milyon lira tasarruf etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konyaaltı belediyesi çöpten 1 milyon lira tasarruf etti - Son Dakika

Konyaaltı belediyesi çöpten 1 milyon lira tasarruf etti

6 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Çöp Aktarma İstasyonu sayesinde yılda 1 milyon liralık tasarruf sağladıklarını söyledi.

Konyaaltı belediyesi çöpten 1 milyon lira tasarruf etti, System.String[]

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Çöp Aktarma İstasyonu sayesinde yılda 1 milyon liralık tasarruf sağladıklarını söyledi.


Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı şantiyede Çöp Aktarma İstasyonunu inceleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu projeyle yılda 1 milyon lira tasarruf sağladıklarını bildirdi. Konyaaltı'ndan şehrin çöp toplama noktasına 15 kamyon ile taşınan çöpü, artık iki TIR ile taşıdıklarını dile getiren Başkan Semih Esen, bu iki TIR'ın yıl boyunca bin 821 sefer yaptığını ve yaklaşık 61 bin ton çöp taşıdığını ifade etti.


İlçe genelinde toplanan çöplerin Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde yer alan Çöp Aktarma İstasyonunda tırlara yüklendiğini ve buradan da Kızıllı Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına taşındığını ifade eden Esen, bu yöntemle mazot gideri ve işçi maliyetlerinin büyük ölçüde azaldığını kaydetti. - ANTALYA

Semih Esen, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti
Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
20:20 Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
20:20 "Gitme Ey Yolcu" oyunu Beyoğlu'nda gençlerle buluştu - Son Dakika
20:19 Saman ve silaj fiyatındaki artış besicileri zora soktu - Son Dakika
20:18 Ankara Kızılay Meydanı'nda otobüs yangını - Son Dakika
20:18 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner... - Son Dakika
19:50 Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Son Dakika
19:34 Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 20:24:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaaltı belediyesi çöpten 1 milyon lira tasarruf etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]