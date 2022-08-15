MEKSİKALI ANNA HALAYI SEVDİ - Son Dakika
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MEKSİKALI ANNA HALAYI SEVDİ

15.08.2022 14:35

KONYAALTI Belediyesi, gençler arası değişim kampları kapsamında farklı ülkelerden Antalya'ya gelen 17-21 yaş arası öğrencilere Türk kültürünü tanıtım amacıyla halk oyunları dersi verdi.

KONYAALTI Belediyesi, gençler arası değişim kampları kapsamında farklı ülkelerden Antalya'ya gelen 17-21 yaş arası öğrencilere Türk kültürünü tanıtım amacıyla halk oyunları dersi verdi.

Konyaaltı Belediyesi, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği'nin gençler arası değişim kampları çerçevesinde, farklı ülkelerden Antalya'ya getirdiği gençlere halk oyunları eğitimi verdi. Çeşitli ülkelerden gelen, yaşları 17 ile 21 arası değişen öğrenciler, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu Eğitmeni Mehmet Bağcı tarafından verilen eğitimlerde, Türkiye'nin farklı yörelerine has halay ve zeybek figürlerini öğrendi. Gençler arası değişim kampları kapsamında Meksika'dan gelen Anna Paulo, halk oyunları eğitimleri sırasında oldukça keyif aldığını ve öğrendikleri figürleri çok beğendiğini belirtti. Antalya'ya gelmeden önce Türkiye hakkında biraz araştırma yaparak bilgi sahibi olduğunu ifade eden Paulo, geleneksel halk danslarıyla ilgili de bu sayede biraz bilgisi olduğunu ve figürleri icra ederken çok fazla zorlanmadığını, aksine çok eğlendiğini söyledi. Kendilerine böyle bir imkan sunan Konyaaltı Belediyesi'ne teşekkür eden Paulo, ülkesine döndüğünde burada yaşadığı ve gördüğü güzelliklerden arkadaşlarına ve ailesine bahsedeceğini söyledi.

'TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİNİ DE GÖRÜYORLAR'

Antalya'nın gerçekten görülmesi gereken bir şehir olduğunu belirten Anna Paulo, Kaleiçi ve bazı tarihi yerleri gezdiklerini ve rafting yapma imkanı bulduklarını bu anlamda genel olarak Antalya'yı çok beğendiklerini söyledi. Gençler arası değişim kampları ile ilk kez bir yurt dışı programına katıldığını ifade eden İtalyan öğrenci Matteo Moretti ise dünyanın gittikçe bir kaos ortamına sürüklendiği bir süreçte, gençlerin bu programla birbirlerini tanıdığını, birbirlerinin kültürlerini öğrendiğini ve daha aydınlık bir gelecek için kültürlerarası bu kaynaşmanın gerekli olduğunu söyledi. Farklı ülkelerden gelen gençlere Türk kültürünün en önemli yapı taşlarından biri olan halk oyunları konusunda eğitim vermekten oldukça memnun olduklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 'Ülkemize, şehrimize gelerek geleneksel halk oyunlarımızı öğrenmek isteyen gençlerin bu taleplerini seve seve yerine getirerek, yöresel danslarımızın yanında, Türk misafirperverliğini de kendilerine göstermiş bulunuyoruz. Burada kaldıkları süre içerisinde dünyanın en güzel şehri olan Antalya'mızı da gezip tanıyorlar. Ülkemizin, şehrimizin ve geleneklerimizin tanıtımı için çalışmaya devam edeceğiz dedi.(DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MEKSİKALI ANNA HALAYI SEVDİ - Son Dakika

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