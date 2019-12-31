Konyaaltı Belediyesi karla kaplanan yolları açıyor - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi karla kaplanan yolları açıyor

7 saat önce

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı'nın yayla mahallelerinden karla kaplanan yolları açarak, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için çalışıyor.

Konyaaltı Belediyesi karla kaplanan yolları açıyor, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı'nın yayla mahallelerinden karla kaplanan yolları açarak, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için çalışıyor.


Konyaaltı'nın yüksek yerlerinde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrasında Konyaaaltı Belediyesi ekipleri, kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teyakkuzda olan Konyaaltı Belediyesi ekipleri, Saklıkent yolu, Alimpınar Yaylası, Kozdağı, Feslikan yolu, Üçoluk ve Yarbaşçandır mahalleri ile çevresindeki yollarda vatandaşın rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı'nın yayla mahallerinde kar yağışının etkisini sürdürdüğünü söyledi. Başkan Semih Esen, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Saklıkent yolu, Feslikan Yaylası, Alimpınar, Kozdağı, Yarbaşçandır ve Üçoluk mahallerinin ana ve ara yollarında yol açma çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için çalışmalar devam edecek" dedi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:54 Kaynak: İHA
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