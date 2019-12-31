Konyaaltı Belediyesi Kreşleri 2020'ye 'merhaba' dedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediyesi Kreşleri 2020'ye 'merhaba' dedi - Son Dakika

Konyaaltı Belediyesi Kreşleri 2020'ye 'merhaba' dedi

6 saat önce

Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşleri minik öğrenciler, yeni yılı bir birinden renkli yarışmalar ve kostümlerle karşıladı.

Konyaaltı Belediyesi Kreşleri 2020'ye 'merhaba' dedi, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşleri minik öğrenciler, yeni yılı bir birinden renkli yarışmalar ve kostümlerle karşıladı.


Caddeler, evler, alışveriş merkezleri, mağaza vitrinleri yeni yıl hazırlığını tamamladı. Her yer yanıp sönen ışıklarla, çam ağaçlarıyla süslendi. Elbette ki yeni yılı umutla bekleyen sadece yetişkinler değil. Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşlerinde öğrenciler, hazırladıkları bir birinden renkli gösterilerle karşıladı yeni yılı. Öğretmenlerin ve velilerin önderliğinde kostümlü yılbaşı partisi düzenlendi. Onların bu mutluluklarına ise Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı'da ortak oldu.


"Bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum." diyen Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. 2020 yılı ülkemize barış, mutluluk ve huzur getirsin. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Ailenizle birlikte nice seneler diliyorum." dedi. Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı, konuşmaların ardından öğrencilerle birlikte 'tombala' oynadı.


Defile yapan kimi öğrenciler ise renkli kostümleriyle podyumda yürümenin heyecanını yaşadı. Müzik eşliğinde balonlarla oynayıp dans eden minik öğrenciler, etkinliğin sonunda hep birlikte pasta keserek 2020 yılına 'merhaba' dedi. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Gürsu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti
Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son Dakika Haberleri
21:52 Avusturya'da Boşnak asıllı siyasetçiye sosyal medyada ırkçı saldırı - Son Dakika
21:51 Üsküdar'da Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi - Son Dakika
21:51 Galata kulesi'nde noel baba kostümü giyen kişi vatandaşlarla fotoğraf çektirdi - Son Dakika
21:48 Vali Aksoy'un yılbaşı akşamı mesaisi - Son Dakika
21:48 Galata Kulesi'nde Noel Baba kostümü giyen kişi vatandaşlarla fotoğraf çektirdi - Son Dakika
21:23 Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 21:54:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaaltı Belediyesi Kreşleri 2020'ye 'merhaba' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]