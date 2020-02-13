Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde "sevgi pastası" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde 'sevgi pastası' - Son Dakika

Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde "sevgi pastası"

6 saat önce

Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşlerinde minik öğrenciler, 14 Şubat Sevgililer Gününe özel, 'sevgi pastası' yaptılar.

Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde

Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşlerinde minik öğrenciler, 14 Şubat Sevgililer Gününe özel, 'sevgi pastası' yaptılar.


Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşlerinde minik öğrenciler, bir birinden renkli etkinliklerle hem öğreniyor, hem de eğleniyor. 14 Şubat Sevgililer Günü için "Sevgi ile yapıyoruz afiyetle yiyoruz" etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, 'sevgi pastası' adını verdikleri meyveli yaş pasta yaptılar. Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ve Konyaaltı Belediye Kreşleri Müdürü Nazlı Özdemir de öğrencileri yalnız bırakmadı.


Konyaaltı Belediyesi Uncalı ve Gürsu Çocuk Kreşlerinde Kelebek, Papatya, Sevimli Panda ve Koala sınıflarının katıldığı etkinlikte öğrenciler ilk olarak pasta malzemelerini seçti. Tüm hazırlıkları tamamlayan minik öğrenciler özenle yaptıkları sevgi pastasını çilek ve muz parçalarıyla süsledi.


"Hepinizin sevgililer günü kutlu olsun. Her gününüz sevgiyle dolu olsun. Ben sizleri çok seviyorum." diyen Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşlerinde öğrencilerle her fırsatta bir araya geldiklerini belirterek, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi de 'sevgi pastası' etkinliğiyle yine bir araya geldiklerini söyledi. Bu etkinliklerin çocukların gelişimi için son derece önemli olduğunu dile getiren Tuğba Erke Bostan, bir gün değil her günün "Sevgililer Günü" özverisiyle yaşanılmasını dilediğini kaydetti. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Gürsu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti
Serdar Ortaç, şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşadığını itiraf etti Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı Son dakika: Peş peşe depremler! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.2 ile sallandı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 20:31:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde "sevgi pastası" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]