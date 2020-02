Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde sivil savunma eğitimi - Son Dakika

28 Şubat Sivil Savunma Günü etkinlikleri kapsamında Konyaaltı Belediyesi Uncalı Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevinde, öğrencilere sivil savunmanın önemi anlatıldı.



Konyaaltı Belediyesi Uncalı Çocuk Kreşinde eğitim gören minik öğrencilere doğal afet durumunda yapmaları gerekenler anlatıldı. 28 Şubat Sivil Savunma Günü kapsamında verilen eğitimde öğrencilere, sivil savunmanın önemi, tanımı ve tedbirleri ile ikaz alarm işaretleri, kimyasal, biyolojik nükleer silahların etkileri, bunlara karşı korunma önlemleri, gizleme ve karartma gibi konular anlatıldı. Yapılan eğitimin ardından tatbikat yapıldı. Tatbikatta okulda öğrencilerin binayı tahliye ve toplanma alanına toplanmaları sağlandı.



Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu tür eğitimleri önemsediklerini ve yıl boyu farklı konularda eğitimlerin devam edeceğini belirterek, "Bizim amacımız öğrencilerimizi tam anlamı ile hayata hazırlamak. Hayat her zaman normal seyretmiyor. Savaşlar, afetler ve felaketler her an yaşanabilir. Bu tür eğitimler ile öğrencilerimizin olası durumlara hazırlıklı olmasını hedefliyoruz" dedi. - ANTALYA