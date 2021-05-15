Konyaaltı Belediyesi, Kumluca güreşlerine hazır

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde hazırlıklarını sürdüren Güreş Takımı, 22-23 Mayıs tarihlerinde Kumluca ile başlayacak olan 'güreş sezonu' için hazırlıklarını tamamladı.

Geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle yapılamayan yağlı pehlivan güreşleri, bu yıl Kumluca ile başlıyor. Salgına rağmen tüm yıl kontrollü şekilde antrenmanlarını sürdüren Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı, yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. 22-23 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesi kıspet giyen Konyaaltı Belediyesi'nin pehlivanları, Konyaaltı Atatürk Stadı önünde yağlı antrenman yaptı. İbrahim Gökalp'in antrenörlüğünde sezon hazırlıklarını yapan güreşçiler, antrenman karşılaşmalarında da oldukça iddialı olduklarını ortaya koydu.

Kumluca Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak olan Konyaaltı Belediyesi'nin başpehlivanlarından Furkan Durmuş Altın ve Kürşat Korkmaz, salgın hastalığın oluşturduğu zorluklara rağmen müsabakalara sıkı şekilde hazırlandıklarını belirterek, Kumluca ile başlayacak olan yeni sezon için iddialı olduklarını söyledi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür eden Furkan Durmuş Altın ve Kürşat Korkmaz, Kumluca'da kazanmak için dualı çayıra çıkacaklarını kaydetti.

KUMLUCA GÜREŞLERİNE HAZIRIZ

Konyaaltı Belediyesi olarak ata sporu güreşi her zaman desteklediklerini ifade eden Başkan Semih Esen, "Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yağlı güreşler yapılamadı. Alınan kararlar doğrultusunda güreşlerin bu yıl yapılacak olmasından dolayı hem sporcularımız, hem de güreş camiası büyük mutluluk duymakta. Belediyemiz başpehlivanlarından Furkan Durmuş Altın ve Kürşat Korkmaz, Kumluca'da kıspet giyecek. Küçük bir sakatlık geçiren başpehlivanımız Okan Acar ise bu güreşlerde yer alamayacak. Güreş Takımı'mız, alt boylardan yetişen sporcularımızla da yeni sezon güreşleri için oldukça iddialı. Kumluca'da seyircisiz yapılacak güreşte tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyor, yeni sezonun tüm güreş camiasına sağlık ve başarılar getirmesini diliyorum" dedi. - ANTALYA