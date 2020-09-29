Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nden üniversiteye - Son Dakika

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nden üniversiteye

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nin 10 öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı.

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nden üniversiteye, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nin 10 öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, üniversitenin 21 kişilik kontenjanının yarısını Müzik Akademisi'nin öğrencilerinin oluşturduğunu açıkladı.

Bünyesinde yetiştirdiği öğrencilerden oluşan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ve Çok Sesli Çocuk Korosu ile birçok başarılı konsere imza atan Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, aynı zamanda yetenek sınavlarına da öğrenci hazırlıyor. Bu kapsamda Müzik Akademisi çatısı altında eğitim gören 4 öğrenciden 3'ü Güzel Sanatlar Lisesi Yetenek Sınavı'nı kazandı. Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi bu başarısını, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavına da taşıdı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sınavda başarı elde eden öğrencileri, kurs aldıkları merkezde ziyaret ederek tebrik etti. Başkan Semih Esen, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan 21 isimden 10'unun Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi öğrencisi olduğunu açıklayarak, sonucun kendilerini gururlandırdığını söyledi. Esen, "Bazı belediyeler gibi müzik kursu açmak yerine farklı bir çalışma yapmak istedik Bu bakış açısıyla Müzik Akademisi'ni kurduk. Müziği çeşitlendirerek, kursiyerlerimizin hayatlarına sığdıralım, onlara başarılar yaşatalım istedik. Ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. Müzik Akademimizin çalışmaları sonrasında birçok çocuğumuzun konservatuvarı gitmesi, bizim doğru bir çalışma yaptığımızın göstergesi oldu" dedi.

Ailelerin imkanları ne olursa olsun çocukların mutlu olmasını istediklerini ve bu yönde çalıştıklarını dile getiren Esen, mutluluğun yollarından birinin de iyi eğitimden geçtiğini kaydetti. Esen, "Akademide çocuklarımız akranlarıyla bir amaca ulaşmak için çalışmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Müzik aracılığıyla, buradaki paylaşımları aracılığıyla çocukların karakterlerinin oluşmasında güzel taşlar yerleştirmeyi umuyoruz. Dileğimiz dünyadaki çocukların tamamının mutlu olmasıdır" diye konuştu.

Başkan Esen, konuşmasından sonra yetenek sınavlarını kazanan öğrencilere başarı belgelerini ve hediyelerini verdi. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nden üniversiteye
Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nden üniversiteye
Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nden üniversiteye
Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nden üniversiteye
Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nden üniversiteye

Akdeniz Üniversitesi, Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Müzik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nden üniversiteye - Son Dakika

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