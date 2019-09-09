Son Dakika Haberleri: Konyaaltı Belediyesi'nde 09.09.2019 telaşı
Son Dakika Güncel Haber

Konyaaltı Belediyesi'nde 09.09.2019 telaşı

1 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, aylar öncesinden 09.09.2019 tarihinde nikah kıydırmak için başvuran çiftlerin nikahlarını kıydı.

Konyaaltı Belediyesi'nde 09.09.2019 telaşı, System.String[]

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, aylar öncesinden 09.09.2019 tarihinde nikah kıydırmak için başvuran çiftlerin nikahlarını kıydı. Şahitlerin huzurunda işlemleri tamamlanan ve evlilik cüzdanını teslim alan çiftler, sonrasında tebrikleri kabul etti.


Yılın en özel tarihi kabul edilen 09.09.2019 günü mutluluğa "evet" demek isteyen 14 çift, nikahlarını Konyaaltı Belediyesi Nikah Salonunda kıydırdı. Evlilik tarihini unutulmaz kılmak isteyen çiftlerden bazılarının nikahını Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen kıydı. Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Kıldıran'ın oğlu Mehmet Mustafa Kıldıran ve Sedef Yağlı çiftinin nikah akitlerini gerçekleştiren Başkan Esen, çiftleri tebrik ederken günün anısına fincan takımı hediye etti. Esen, "Gençlerimiz böyle özel günleri benimseyip, böyle bir günde evlenmek istediler. Bizlere düşen ise onların nikahlarını kıymaktır. Bizler de nikahlarını kıydık. Belediyemizde bugün nikahı kıyılan 14 çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.


Attıkları imzalarla dünya evine giren Mehmet Mustafa Kıldıran ve Sedef Yağlı unutulması zor bir tarihte evlendikleri için de mutlu olduklarını ifade ettiler. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Semih Esen, Konyaaltı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bülent Arınç, Babacan ve Davutoğlu'na "hain" denilmesini eleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükşehir Belediye Başkanlarına davet İstiklal'de elektrik mühendisi Halit'i öldürenlere baronun atadığı avukat, dosyayı iade etti Okuyucularına tuz ruhu önerdiği gerekçesiyle davalık olan Subaşı için takipsizlik kararı verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 19:01:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaaltı Belediyesi'nde 09.09.2019 telaşı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]