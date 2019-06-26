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Konyaaltı Belediyesi'nde 'bağımlılık' eğitimi

2 saat önce

Konyaaltı Belediyesi, hizmet içi eğitim seminerleri çerçevesinde belediye personeline 'bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi' verdi.

Konyaaltı Belediyesi'nde 'bağımlılık' eğitimi, System.String[]
Konyaaltı Belediyesi, hizmet içi eğitim seminerleri çerçevesinde belediye personeline 'bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi' verdi.

İ nsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi' Konyaaltı Belediyesi Ahmet Tunç Salonu'nda gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı"na bütün belediye personeli iştirak etti. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Hüseyin Bozdağ belediye çalışanlarına madde bağımlılığının ne olduğu, bağımlılara yaklaşım, koruyucu ve önleyici çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Personele yönelik eğitimlerin yıl boyunca süreceğini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Konyaaltı Belediyesi olarak klasik ve rutin hizmetlerin dışında sosyal ve kültürel alanda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen eğitimlere katılan çalışanlarımız gün boyunca madde bağımlılığına götüren risk faktörleri, anne babaların koruyucu ve önleyici davranışları konularında uzmanlar tarafından bilgilendirildi. Daha modern ve yaşanabilir bir kent için birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın eğitimleri bundan sonra da düzenli şekilde sürdürülecek." dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:31 Kaynak: İHA
Ahmet Tunç, Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Güncel
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