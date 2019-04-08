Konyaaltı Belediyesi'nde Devir Teslim

Konyaaltı Belediyesi'nde devir teslim CHP'den Konyaaltı Belediye Başkanlığı'na seçilen Semih Esen, görevini yine CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Muhittin Böcek'ten devraldıANTALYA - CHP'den Konyaaltı Belediye Başkanlığı'na seçilen Semih Esen, görevini yine CHP'den...

Konyaaltı Belediyesi'nde devir teslim

CHP'den Konyaaltı Belediye Başkanlığı'na seçilen Semih Esen, görevini yine CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Muhittin Böcek'ten devraldı



ANTALYA - CHP'den Konyaaltı Belediye Başkanlığı'na seçilen Semih Esen, görevini yine CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Muhittin Böcek'ten devraldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'den Konyaaltı Belediye Başkanlığı'na seçilen Semih Esen, görevini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Muhittin Böcek'ten devraldı.

"Huzur içinde görevimi devrediyorum"

Konyaaltı Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen törende konuşan Böcek, 99 gün önce doğup büyüdüğü topraklara hizmetini devam ettirmek üzere yola çıktığını ve tam 100'ncü günde yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Milletin desteğiyle 714 bin 224 oyla Büyükşehir Belediye başkanlığına seçildiğini kaydeden Böcek,"25 yıldır belediye başkanlığı yaptım, gece gündüz koştum, vatandaşlarımıza vefa borcumu ödedim. Kimseyle kavga etmeden yanlış yapmadan bugünlere geldik. Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini Semih Esen'e huzur ve mutluluk içinde devrediyorum. Esen'de aynı azim ve kararlılıkla, Büyükşehirle birleşmiş Konyaaltı'na da güzel hizmetler yapacağız. Kimseyi ötekileştirmeden yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"Zaman iş zamanı"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise 25 yıl boyunca yaptığı hizmetler nedeniyle Böcek'e teşekkür etti.

Büyük bir bütünlükle 19 ilçede hak hukuk adalet çerçevesinde güzel hizmetler yapacaklarını ifade eden Esen," Bizler halkın umudu olmuş insanlarız. Ülke genelinde siyasette umut rüzgarıyız. Sorumluluğumuzun bilincini asla unutmayacağız. Daha güzel yarınlar ve daha parlak Türkiye için çalışacağız. Zaman konuşma değil iş zamanı." diye konuştu.

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