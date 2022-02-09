Üye Girişi
KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN AĞILI ÇÖKEN VATANDAŞA ÇADIR DESTEĞİ - Son Dakika

KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN AĞILI ÇÖKEN VATANDAŞA ÇADIR DESTEĞİ

09.02.2022 16:09

Konyaaltı Belediyesi, dolu yağışı sonrası ağılı çöken ve küçükbaş hayvanları açıkta kalan vatandaşa çadır desteği verdi.

Konyaaltı Belediyesi, dolu yağışı sonrası ağılı çöken ve küçükbaş hayvanları açıkta kalan vatandaşa çadır desteği verdi.

Konyaaltı ilçesi sınırlarında yer alan Hacısekiler, Akdamlar ve Çitdibi mahallelerinde, geçen perşembe günü aşırı dolu yağışı yaşandı. Bazı noktalarda dolu, yaklaşık 30 santimetrelik kütleler oluşturdu. Bölge halkı ilk kez bu kadar aşırı dolu yağışı gördüğünü kaydetti. Dolu, bazı vatandaşların seralarının camlarını kırarak zarar verdi. Öte yandan bazı evlerin sundurmaları ve ağılları da dolu kütlelerine dayanamayarak çöktü. Dolu yağışının ardından alanda incelemelerde bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ağılı çöken İsmet Taşkın ile görüştü.

İŞÇİLER KISA SÜREDE KURDU

Ağılı kısa sürede onaramayacağını anlatan İsmet Taşkın için Başkan Semih Esen, çadır gönderdi. Belediye işçileri, kısa sürede hayvanlar için çadırı kurdu. İsmet Taşkın, aşırı dolu yağışının ardından ağılın çatısının çöktüğünü söyledi. 200'e yakın hayvanın, çöken çatının altında kaldığını belirten Taşkın, hayvanların 40'ının havasızlıktan telef olduğunu kaydetti. Yaralı 5 hayvanın da daha sonra telef olduğunu belirten Taşkın, Belediye başkanımıza acil çadır ihtiyacımız olduğunu söyledik. Sağ olsun kısa sürede işçilerle beraber çadırı gönderdi. Çadır olmasa hayvanlar dışarıda kalacaktı. Dışarıda kalırsa kurtlar, hayvanları yer. Ayrıca hayvanlarımızın doğum yapma zamanı kapalı ortamda doğum yapmaları gerekiyor. Çadır, bu nedenlerden dolayı çok acil ihtiyacımızdı dedi.

Meryem Taşkın da yarım metreye yakın doluyu ilk kez gördüklerini söyledi. Hayvanların açıkta kaldığını dile getiren Taşkın, belediyenin gönderdiği çadırın geriye kalan hayvanların ihtiyacını göreceğini söyledi.

KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN AĞILI ÇÖKEN VATANDAŞA ÇADIR DESTEĞİ
KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN AĞILI ÇÖKEN VATANDAŞA ÇADIR DESTEĞİ
KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN AĞILI ÇÖKEN VATANDAŞA ÇADIR DESTEĞİ

YORUMLAR
500

Konyaaltı Belediyesi, Hacısekiler, Konyaaltı, Ağılı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN AĞILI ÇÖKEN VATANDAŞA ÇADIR DESTEĞİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:12 Yüklü tazminat yolda! Domenec Torrent ile yolların ayrılması o kadar kolay değil
16:11 Yine "olağanüstü hal" önerdi! Prof. Dr. Özgenç'ten ekonomik bunalım nedenli güvenlik uyarısı
16:05 Miras yüzünden annesini ve kardeşini öldürmüştü! Vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet verildi
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:35 Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?
13:11 Kötü kokular gelen evden iki kamyon çöp çıktı!
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:22:30. #1.12#
SON DAKİKA: KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN AĞILI ÇÖKEN VATANDAŞA ÇADIR DESTEĞİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement