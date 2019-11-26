Son Dakika Haberleri: Konyaaltı Belediyesi'nden 'Ben de Varım' farkındalığı
Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediyesi'nden 'Ben de Varım' farkındalığı - Son Dakika

Konyaaltı Belediyesi'nden 'Ben de Varım' farkındalığı

6 saat önce

Konyaaltı Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, 'Ben de Varım' konulu etkinlik düzenleyerek, kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

Konyaaltı Belediyesi'nden 'Ben de Varım' farkındalığı, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, 'Ben de Varım' konulu etkinlik düzenleyerek, kadına yönelik şiddete dikkat çekti.


25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Konyaaltı Belediyesi Fuaye Alanı'nda ilk olarak 'El izi farkındalık çalışması' yapıldı. Fuaye alanında oluşturulan platforma, katılımcılar el izlerini basarak kadına şiddete dikkat çekti.


Daha sonra ise Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'nda düzenlenen programda "Kadına Yönelik Şiddetin Toplumsal Hukuksal ve Ailevi Boyutu" konusunda bir panel düzenlendi. Panelin açılışında konuşan Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, dünya genelinde 25 Kasım'da kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekildiğini belirtti. Tuğba Erke Bostan, "Erkeklerin şiddetle mücadele günü yok. Biz kadınlar olarak şiddetle mücadele gününü etkinlik sayılarını arttırarak anmak, bu etkinlikleri arttırmak bu farkındalıkları çoğaltmak zorundayız. Özellikle erkeklerin gözünde ki kadınların farkındalığının yükseltilmesine inanıyoruz" dedi.


Panele, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Psikolog Emine Anadol, Eğitimci Yazar Kamile Yılmaz, Antalya Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu Koordinatörü Av. Evrim Ercan konuşmacı olarak katıldı. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan sanığa rekor ceza! 41 yıl 3 ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla metro hattı, Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılacak iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 17:47:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaaltı Belediyesi'nden 'Ben de Varım' farkındalığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]