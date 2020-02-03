Konyaaltı Belediyesi'nden engelli bireylere ulaşım kolaylığı - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi'nden engelli bireylere ulaşım kolaylığı

6 saat önce

Konyaaltı Belediyesi 'Engelsiz Hayat' projesiyle Konyaaltı sınırlarındaki engelli bireyleri, engelsiz ulaşım aracıyla sağlık kuruluşlarına nakillerini sağlayarak, sağlık hizmetlerinden daha rahat faydalanmasını sağlıyor.

Konyaaltı Belediyesi'nden engelli bireylere ulaşım kolaylığı, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi 'Engelsiz Hayat' projesiyle Konyaaltı sınırlarındaki engelli bireyleri, engelsiz ulaşım aracıyla sağlık kuruluşlarına nakillerini sağlayarak, sağlık hizmetlerinden daha rahat faydalanmasını sağlıyor.


Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) bünyesinde hizmet veren 'Engelsiz Ulaşım Aracı' engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırıyor. Engelli bireyler, Konyaaltı Belediyesi'nin engelliler için tasarlanan aracıyla, hastanelere nakilleri sağlanıyor. Belediyenin sağlık personeli eşliğinde evlerinden alınan engelli bireyler, tedavi gördükleri hastaneye götürülüyor ve tedavileri bittikten sonra tekrar evlerine bırakılıyor. Engelli vatandaşlar bu hizmet ile tedavilerini daha rahat bir şekilde yerine getirebiliyor.


Geçirdiği trafik kazası sonrası engelli kalan Kamile Sevim Ünver'de Konyaaltı Belediyesi'nin engelsiz ulaşım aracını kullanıyor. Hafta da bir gün fizik tedavi gördüğünü söyleyen Kamile Ünver, "Konyaaltı Belediyesi'nden engelli hizmeti aracı alıyorum. Çok memnunum. Hafta da bir kez hastaneye geliyorum. Belediye görevlileri beni evimden alarak, hastaneye getiriyor ve tedavim bittikten sonra evime bırakıyorlar. Hiç olmaz ise rahat gidip geliyorum. Bize böyle bir imkan sağladıkları için çok teşekkür ederim" dedi.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, hayata geçirdikleri bütün projelerde engelli bireylere pozitif ayrımcılık sağladıklarını söyledi. Esen, "Engelli bireylerimizin hastanelerde tedavilerini daha rahat bir şekilde sürdürebilmeleri için engelsiz ulaşım aracımızla hizmet veriyoruz. Sosyal Hizmet Merkezimize yapılan başvurular uzman personelimiz tarafından değerlendirilerek, randevu sistemiyle ulaşımlarını sağlanıyor. Bu tür insana dokunan projelere önem veriyoruz. Konyaaltı'nda engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için, bu tür projelerimiz devam edecektir" diye konuştu. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:40 Kaynak: İHA
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