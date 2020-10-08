Konyaaltı Belediyesi'nden evi yanan ailelere destek - Son Dakika

Konyaaltı Belediyesi, çıkan yangın sonucu evlere hasar gören 6 aileye destek oldu.
Belediye ekipleri, yıl içerisinde farklı nedenlerle çıkan yangın sonrası evi kullanılamaz hale gelen 6 kişinin, evini yeniden inşa etti, eşya yardımında bulundu.
Geçen ay Öğretmenevleri Mahallesi'nde tüp patlaması sonucu yaralanan ve evi kullanılamaz hale gelen İsmail Mansız, yaptığı açıklamada, vücudunun büyük bölümünün yandığını dile getirdi.
Hastanede 37 gündür tedavi gördüğünü belirten Mansız, yumurta pişirmek için ocağı açtığında mutfak tüpünün patladığını dile getirdi.
Kullanılamaz hale gelen evinin belediye ekiplerince yeniden inşa edildiğini vurgulayan Mansız, mutfak mobilyasından pencerelere, balkon demirinden boyasına kadar evinin baştan sona yenilendiğini aktardı.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de yardımların süreceğini ifade etti.
- Kaynak: AA
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