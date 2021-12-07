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KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN FIRTINA TEYAKKUZU - Son Dakika

KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN FIRTINA TEYAKKUZU

07.12.2021 17:22

Konyaaltı Belediyesi, fırtınanın neden olduğu tahribatı ortadan kaldırmak için var gücüyle çalışıyor.

Konyaaltı Belediyesi, fırtınanın neden olduğu tahribatı ortadan kaldırmak için var gücüyle çalışıyor.

Antalya'da gece saatlerinde başlayan, il genelinin yanı sıra Konyaaltı'nı da olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç gövdesinden ayrıldı. Saatteki hızı 120 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in talimatıyla belediye ekipleri gece saatlerinden itibaren teyakkuz haline geçti. Gece itibariyle fırtına nöbetine başlayan ekipler, devrilen ağaçlara anında müdahale etti. Zabıta ekipleri ilçe genelinde ring halinde gezerek yardım isteyen vatandaşlara destek oldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de ağaç gövdeleri nedeniyle kapanan yollara kepçe ile müdahale ederken, bir yandan da su baskınları nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlara yardım elini uzattı. Başkan Semih Esen, fırtına sona erene kadar ekiplerin nöbette kalmaya devam edeceğini söyledi.

Öte yandan belediye ekipleri, Çakırlar Mahallesi'nde devrilen ağacın altında kalan bir otomobil ve traktöründe kurtarılması için çaba harcadı.

KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN FIRTINA TEYAKKUZU
KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN FIRTINA TEYAKKUZU
KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN FIRTINA TEYAKKUZU
KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN FIRTINA TEYAKKUZU

Konyaaltı Belediyesi, Semih Esen, Konyaaltı, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN FIRTINA TEYAKKUZU - Son Dakika


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