Son Dakika Haberleri: Konyaaltı Belediyesi'nden Hurma'ya sıcak asfalt
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Konyaaltı Belediyesi'nden Hurma'ya sıcak asfalt

1 saat önce

Antalya'nın belki de en modern ilçesi olan Konyaaltı'nda yeni açılan yollar sıcak asfalt ile kaplanıyor.

Konyaaltı Belediyesi'nden Hurma'ya sıcak asfalt, System.String[]
Antalya'nın belki de en modern ilçesi olan Konyaaltı'nda yeni açılan yollar sıcak asfalt ile kaplanıyor. Konyaaltı Belediyesi, son olarak Hurma Mahallesi'nde yeni açılan 291 ve 256 sokakta sıcak asfalt çalışması başlattı.

Konyalatı Belediyesi, yeni yapıların tamamlandığı sokaklarda sıcak asfalt çalışmasına devam ediyor. Bu yıl içinde 8 bin ton sıcak asfalt yol yapan Konyaaltı Belediyesi, Hurma Mahallesi'nde yeni yapıların tamamlandığı 291 ve 256 Sokakta sıcak asfalt yol yapım çalışması başlattı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediyelerin en temel görevlerinden biri olan asfalt çalışmasının, Konyaaltı'nda hem kırsalda hem de kent merkezinde aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi. Son olarak Hurma Mahallesi'nde yeni açtıkları iki yolda sıcak asfalt çalışması başlattıklarını belirten Başkan Esen bu çalışmanın hemen ardından kaldırım yapımına başlayacaklarını söyledi. Semih Esen, bu yıl içinde yol asfaltlama çalışmalarında 10 bin ton sıcak asfalt kullanmayı hedeflediklerini bildirdi. Yeni yol, asfalt, kaldırım ve park yapım çalışmalarına plan dahilinde devam ettiklerinin altını çizen Başkan Semih Esen vatandaşların konfor, huzur ve güven için de yaşayabildikleri bir Konyaaltı için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:11 Kaynak: İHA
Antalya, Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Güncel
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