Son Dakika Haberleri: Konyaaltı Belediyesi'nden Kan Bağışına Destek

Konyaaltı Belediyesi'nden Kan Bağışına Destek

1 saat önce

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Kan Bağışı Kampanyası vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Konyaaltı Belediyesi'nden Kan Bağışına Destek, System.String[]
Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Kan Bağışı Kampanyası vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Konyaaltı'nın ilçe olmasıyla birlikte köyden kente geçişin bir simgesi olarak başlatılan Kan Bağışı Kampanyası'nın bu yıl 15'incisi gerçekleştirildi. Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Kan Bağışı Kampanyası'na meclis üyeleri, bölge muhtarları, belediye personeli ile vatandaşlar destek verdi. İlk olarak kan ölçümüyle başlayan vatandaşlar değerlerin iyi çıkmasıyla form doldurarak, kan bağışında bulundu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:03 Kaynak: İHA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Güncel
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