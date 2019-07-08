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Konyaaltı Belediyesi'nden Oda Orkestrası

1 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 'Müzik dolu Konyaaltı' projesi kapsamında Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi bünyesinde yetişen kursiyerlerden Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası kurduklarını açıkladı.

Konyaaltı Belediyesi'nden Oda Orkestrası, System.String[]
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 'Müzik dolu Konyaaltı' projesi kapsamında Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi bünyesinde yetişen kursiyerlerden Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası kurduklarını açıkladı.

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı'nda kültür-sanat etkinliklerini yaygın hale geliştirmek amacıyla bünyesinde oluşturduğu Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda KONSEM bünyesinde eğitim gören kursiyerlerden Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası kuruldu. Buket Güzel şefliğinde oluşturulan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası çalışmalarını başladı. 45 kişiden oluşan orkestrada keman, çello, yan flüt, viyola, viyolonsel gibi enstrümanlardan oluşacak. İlk konserini Eylül ayında verecek olan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, zaman zaman Konyaaltı'nın farklı noktalarında müzik dinletisi yapacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı'nda kültür-sanat etkinliklerine ağırlık vereceklerini söyledi. Başkan Esen, Oda Orkestrası'nın çalışmalarını izleyerek, başarılar diledi. Başkan Esen, "Müzik dolu Konyaaltı' projemiz kapsamında ilk olarak Belediyemizde vatandaşlarımızı müzik dinletisi ile karşılıyoruz. Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestramız çalışmalarına başladı. KONSEM bünyesinde yetişen kursiyerlerimizden oluşacak, ekibimiz çok güzel konserlere imza atacak. Oda orkestramızı kendi yetiştirdiğimiz müzisyenlerden olması nedeniyle daha çok önemsiyoruz. Orkestramız zaman zaman Konyaaltı'mızın farklı noktalarında halkımıza müzik dinletisi sunacak" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:04 Kaynak: İHA
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