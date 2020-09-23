Konyaaltı Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika

Konyaaltı Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye yardımı

Konyaaltı Belediyesi, ihtiyaç sahibi 125 öğrencinin bir yıllık kırtasiye ihtiyacını karşıladı.

Konyaaltı Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye yardımı, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi, ihtiyaç sahibi 125 öğrencinin bir yıllık kırtasiye ihtiyacını karşıladı.

Konyaaltı Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında da öğrencilere kırtasiye yardımı yapıyor. Yeni eğitim yılının ilk günü okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine 6 bin maske ve hijyen kiti dağıtan Konyaaltı Belediyesi, eğitime olan desteğini kırtasiye yardımlarıyla sürdürüyor. İlçe genelinde 15 farklı mahallede muhtarlar işbirliğiyle belirlenen ihtiyaç sahibi 125 ilkokul öğrencisine kırtasiye yardımı yapıldı.

125 öğrenciye 1 yıllık kırtasiye yardımı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yeni eğitim öğretim yılının ilk günü ilçe genelinde okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan 6 bin öğrenciye, özel boyda maske ve hijyen kiti dağıttıklarını söyledi. Şimdi de muhtarlarla işbirliği içinde ihtiyaç sahibi ailelere, ilkokul çağındaki çocukları için kırtasiye yardımı yaptıklarını dile getiren Esen, "Toplam 125 öğrenciye dağıtılan kırtasiye yardım paketinin içerisinde çantadan deftere, kalemden silgiye kadar bir yıl boyunca kullanabilecekleri birçok eğitim araç gereci yer alıyor. Bu yardımların kurum ve kuruluşlar için esasında küçük ama o aileler değerli olduğunun farkındayız. Bu nedenle çocuklarımızın rahat ve güzel eğitim alabilmeleri için elimizi taşın altına koymaya ve yük almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Öğrencilere dağıtılan kırtasiye yardım paketi içerisinde okul çantası, beslenme çantası, suluk, kalemlik, güzel yazı defteri, resim defteri, flüt, kalemtıraş, silgi, sulu boya seti, kuru boya seti, kalem, ataç, bant gibi okul malzemeleri bulunuyor. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi 15 liralık hesap yüzünden eşi darbedilen kadın: Saçlarımdan sürüklediler Vatandaşın her kuruşuna göz diken dolandırıcıların "mesaj" oyunu akıllara durgunluk veriyor Ölen gencin babası, sağlıkçılara saldırı hakkında konuştu: Doktorların hepsinden özür diledim Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu
Yunan spiker Türkiye'nin yerli üretim SİHA'larını övdü, Atina hükümetine sitem etti Yunan spiker Türkiye'nin yerli üretim SİHA'larını övdü, Atina hükümetine sitem etti         
19:41
Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı         
18:38
Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi         
17:48
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek         
16:51
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Rennes, Uğurcan Çakır için teklifini 17 milyon euroya çıkardı Rennes, Uğurcan Çakır için teklifini 17 milyon euroya çıkardı         
10:35
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 20:00:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaaltı Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei